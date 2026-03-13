Врач Кондрахин посоветовал не пить энергетики во время магнитных бурь

13 марта, 18:50

Угроза извне? Как пережить магнитную бурю без последствий

Магнитные бури обрушатся на Землю вечером 13 марта, предупредили ученые. В связи с этим метеочувствительные могут ощутить недомогание. Кто в группе риска и как облегчить самочувствие в дни геомагнитных колебаний, расскажет Москва 24.

"Нормальное явление"

Слабые и средние магнитные бури ожидаются на планете вечером 13 марта. Первые возмущения возможны ближе к полуночи, в связи с чем не исключена вероятность полярных сияний, сообщили в Институте космических исследований РАН.

По данным ученых, источником возмущений выступает аномальная корональная дыра, протянувшаяся от южного до северного полюса Солнца. Ее форма и размеры практически не изменились с февраля 2026 года – тогда она уже провоцировала магнитные бури уровня G1–G2.

Младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в разговоре с Москвой 24 пояснил, что магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечной активности с магнитосферой Земли.

"Магнитосфера – это совокупность силовых магнитных линий, которые существуют потому, что в недрах Земли много железа и никеля. Благодаря этому планета обладает сильным магнитным полем", – отметил он.

По словам эксперта, магнитные линии защищают все живое на Земле от солнечного излучения и потоков плазмы, которые отрываются от Солнца и летят к планете около двух с половиной суток. Бури – это как раз проявление подобной активности, подчеркнул эксперт.

Плазма не попадает на поверхность Земли – магнитное поле направляет ее к Северному и Южному полюсам. Именно там происходят основные возмущения и возникают полярные сияния. Но электромагнитные колебания регистрируются приборами по всей планете.
Сергей Жуйко
младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

В то же время Жуйко назвал магнитные бури нормальным, регулярным явлением. По его словам, солнечная активность имеет волнообразный 11-летний цикл, известный с XIX века: примерно 5,5 года она растет, а затем столько же спадает. Как только цикл пойдет на убыль, явление становятся реже, подчеркнул ученый.

Влияние на здоровье

По словам Сергея Жуйко, здоровый человек может вообще не заметить магнитную бурю.

"Но люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми психическими расстройствами способны испытывать недомогание. В такие дни им лучше избегать ответственной работы, не садиться за руль и провести день в покое", – добавил ученый.

Однако врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что метеочувствительности как болезни на самом деле не существует.

"Врачи ее не лечат, нет такой кафедры, и люди не приходят в поликлинику за больничным листом с этим диагнозом. Это скорее бытовой сленг. Среди ученых нет единого мнения. Одни говорят, что метеочувствительные люди действительно реагируют на изменения погоды и магнитные бури. Другие утверждают, что дело не в погоде, а в состоянии организма", – сказал специалист в беседе с Москвой 24.

По его словам, когда человек здоров, он не замечает изменений окружающей среды.

"Каждый из нас – часть природы и адаптирован к ней. Но если организм уже дает сбои (повышенное давление, хроническая усталость и прочее), внешние изменения становятся триггером, запускающим проявления болезни", – подчеркнул терапевт.

Вывод: замечая ухудшение самочувствия в связи с погодой, стоит обратиться к врачу. Возможно, есть заболевание, которое требует лечения.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Однако даже у здоровых людей в такие дни может снижаться работоспособность и активность. По словам специалиста, мозг через рецепторы чувствует изменения и на всякий случай замедляет реакции, чтобы человек понял, есть ли необходимость срочно действовать. Это нормально и не опасно, обратил внимание Кондрахин.

Чтобы держать себя в тонусе, когда самочувствие пошатнулось, врач порекомендовал соблюдать ряд рекомендаций.

"Первое – снижать психологическую и физическую нагрузку. Делать только то, что по силам. Не лезть в конфликты, не брать на себя лишнее. Проводить день спокойно и уравновешенно. Второе – высыпаться. Зная, что приближается неблагоприятный день, нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха", – посоветовал терапевт.

Вечером тоже лучше не нагружать себя, однако прогулка на свежем воздухе – это хорошая идея, указал специалист.

"И главное – никаких энергетиков и стимуляторов. Они только запутают мозг, который и так пытается адаптироваться к изменениям. После стимуляции обязательно потребуется отдых, и, если не дать его, организм запутается окончательно. Последствия могут быть хуже, чем сама реакция на погоду", – добавил эксперт.

Относиться к таким дням нужно как естественному процессу. Природа вскоре изменится, а вот то, что человек "наделает на стимуляторах, аукнется позже". Лучше перетерпеть спокойно, распределить силы и перенести дела на другой день, заключил Кондрахин.

Зудакова Татьяна

