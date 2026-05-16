Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака одного БПЛА, который летел в сторону российской столицы. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в ночь на пятницу, 15 мая. К настоящему времени на подлете к столице нейтрализованы уже 43 БПЛА.

На фоне этого в аэропортах столицы объявлены временные ограничения. Например, аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию.

