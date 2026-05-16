Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково вновь принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский были введены утром 16 мая. В этот период авиагавани не принимали и не отправляли рейсы.

Через некоторое время аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию. При этом ограничения на полеты были сняты в Домодедово и Жуковском. Позже стало известно, что аэропорт Внуково также возобновил работу.