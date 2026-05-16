Взрыв произошел в Пятигорске при разгрузке газовоза

Взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза в Пятигорске. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в МАХ.

"Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте чрезвычайной ситуации", – указал он.

При этом, по словам главы города, взрыв не связан с атакой БПЛА. По предварительным данным, его причиной стало нарушение техники безопасности.

Ворошилов также призвал воздержаться от поездки по улице Ермолова.

Ранее на 34-м километре трассы Ростов – Таганрог произошло столкновение 4 легковых автомобилей и бензовоза, в результате чего 3 человека погибли и еще 4 пострадали.

После столкновения бензовоз загорелся, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи.

