3 человека погибли в ДТП с бензовозом под Ростовом

Фото: телеграм-канал SHOT

На 34-м километре трассы Ростов – Таганрог произошло столкновение 4 легковых автомобилей и бензовоза, в результате чего 3 человека погибли и еще 4 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

После столкновения бензовоз загорелся, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи.

На участке дороги организовано реверсивное движение. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. Ведомство выяснит причины случившегося и соблюдение требований безопасности дорожного движения. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее на Варшавском шоссе, в Москве возле дома 179, произошло ДТП с участием двух автобусов ЛиАЗ-429260. В результате аварии пострадали 9 человек, все они были госпитализированы.

Причиной инцидента стало экстренное торможение одного из автобусов, перед которым стоял на полосе автомобиль без включенного аварийного сигнала.