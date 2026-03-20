Девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Москве

В Москве девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами перевозчика Мострансавто, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

По данным ГАИ, инцидент произошел на юго-западе города, на Варшавском шоссе в районе дома 179. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ведомства.

Ранее четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в столице. Авария произошла на Нахимовском проспекте в районе дома 45. После столкновения скорая помощь перевернулась. В момент аварии внутри находился один пациент.

Кроме того, два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Ленинградской области – столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В итоге первый съехал в кювет. В автобусе находились 19 пассажиров, один из них – ребенок.

