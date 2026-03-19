Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Москве

Четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

ДТП произошло на Нахимовском проспекте в районе дома 45. После столкновения скорая помощь перевернулась. В момент аварии внутри находился один пациент. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения на Ленинградском проспекте в Москве. В результате произошедшего травмы получил сам водитель, а также два пассажира.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате этого ДТП увеличилось до пяти человек.