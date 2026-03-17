Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом на севере Москвы выросло до 5

Число пострадавших в аварии с микроавтобусом на Ленинградском проспекте на севере Москвы увеличилось до 5. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 3 человека – водитель и два пассажира, которых доставили в медицинские учреждения.

Инцидент, в ходе которого водитель микроавтобуса врезался в мачту городского освещения на севере Москвы, произошел 17 марта. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением.

До этого школьный и экскурсионный автобусы столкнулись в Сочи. Травмы получили водитель и экскурсовод. Пассажиров в салоне не было. Предварительно, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением.