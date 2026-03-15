Уголовное дело возбуждено после столкновения трамваев в столице

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после столкновения двух трамваев в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Трамваи столкнулись на улице Водников в столице утром 15 марта. Причиной ЧП стал сбой в работе системы управления вагонами, заявили в Дептрансе.

В результате ДТП пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. Они могут получить страховые выплаты, также им будет оказана необходимая помощь, заверили в ГУП "Московский метрополитен".