Дептранс Москвы: причиной ДТП с трамваями в столице стал сбой в работе системы управления

Причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы стал сбой в работе системы управления вагонами. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По информации ведомства, сервисная компания производителя трамвайных вагонов проводит дополнительное обследование всех подобных систем во всех вагонах серии, чтобы исключить такие ситуации в будущем.

Трамваем управляла опытный водитель с 23-летним стажем. Она действовала профессионально и правильно, в строгом соответствии с должностной инструкцией, уточнили в департаменте.

Два трамвая столкнулись на улице Водников утром 15 марта. Уточнялось, что из-за технической неисправности один трамвай сошел с рельсов, а затем врезался в другое транспортное средство. Травмы получили 22 человека, в том числе пятеро детей.

Пострадавшие вправе получить страховые выплаты, заявили в Московском метрополитене. Там также заверили, что гражданам будет оказана необходимая помощь.