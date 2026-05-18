На границе с Грузией изъяли коллекцию старинного оружия на 2 млн рублей

Североосетинские таможенники обнаружили в автомобиле на границе с Грузией коллекцию антикварного оружия на 2 миллиона рублей, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ФТС России.

Машина прибыла из Грузии через пункт пропуска Верхний Ларс. В ней находились 47 предметов холодного оружия XIX–XX веков. В сумках и пакетах среди личных вещей нашли штыки, кинжалы, сабли, тесаки, мечи, ножи, шпагу и ритуальный нож.

По данным таможни, образцы были изготовлены на Северном Кавказе, в странах Закавказья, Европе, Центральной и Северной Африке, а также в Индии и Японии. За рулем автомобиля находился 40-летний россиянин.

Он пояснил, что купил антиквариат для личной коллекции, однако разрешительных документов на провоз у него не оказалось. Экспертиза установила, что изъятые предметы относятся к культурным ценностям.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники нашли около 700 выделанных шкурок соболя и куницы при сканировании шести посылок из Москвы в китайский Шеньян. Общая стоимость контрабанды составила 7 миллионов рублей.