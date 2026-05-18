Минтруд: россияне могут взять отпуск во время декрета жены

В России мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в декрете, и работодатель не может отказать. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Уйти в отпуск можно или до, или после рождения ребенка. При этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Кроме того, можно взять все дни отпуска или только часть. Для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Ранее СМИ сообщали, что молодые матери в России все чаще стали отказываться от трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Они возвращаются на работу уже через 1–2 месяца после родов.

При этом россиянки выбирают полную занятость вместо удаленного или гибридного варианта. Также их право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 года остается в силе, поскольку работодатель не может прекратить такие выплаты.