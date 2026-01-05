В ОП предложили оплачивать беременным женщинам здоровое питание

Фото: 123RF.com/digitalaicreat0r

Часть единого пособия для беременных женщин можно разрешить тратить только на здоровое питание, этим мнением с ТАСС поделился председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По словам общественника, единое пособие стоит скорректировать – оно должно быть не ниже регионального МРОТ и назначаться всем беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, вне зависимости от достатка. В настоящий момент оно положено только малообеспеченным.

Рыбальченко подчеркнул, что помощь необязательно должна предоставляться только в денежной форме. Например, ее половину можно потратить только при приобретении продуктов.

"То есть вы идете в магазин и приобретаете только продукты из здорового рациона. На эти деньги нельзя купить сигареты, алкоголь. Их можно потратить только на определенный вид продуктов", – объяснил Рыбальченко.

Кроме того, эту идею можно реализовать в формате "специального питания для беременных женщин, потому что беременной женщине нужны определенные продукты, содержащие комплекс витаминов". Общественник напомнил о позиции ВОЗ, согласно которой период от зачатия до двух лет очень важен для здоровья.

Качественное питание в этот период "обеспечивает наилучшие возможные условия для раннего развития и приносит пользу в долгосрочной перспективе".

Ранее сообщалось, что размер ежемесячных выплат для семей с детьми составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году, в зависимости от дохода и нуждаемости семьи. Размер выплат также будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума.

