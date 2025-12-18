В ГД внесли проект о ежемесячной выплате семьям с детьми до поступления в детский сад

Фото: depositphotos/oksun70

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми, которым не хватило места в муниципальном детском саду. Документ размещен в думской электронной базе.

Инициативу направила группа парламентариев во главе с депутатом Госдумы от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым.

Как говорится в пояснительной записке, если законопроект будет принят, органы власти всех субъектов России должны будут каждый месяц выплачивать семьям компенсацию до тех пор, пока ребенку не предоставят место в детском саду.

Авторы инициативы указали, что такие меры существуют, но лишь в небольшом количестве субъектов РФ. Введение единого федерального стандарта выплат в такой ситуации позволит гарантировать равные условия всем родителям, подчеркнули парламентарии. Также это позволит устранить дисбаланс в обеспечении семей материальной поддержкой.

Ранее депутаты ГД предложили ввести в России прогрессивную шкалу маткапитала с 2026 года. Она будет предусматривать выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 миллиона рублей. Изменения могут внести в закон "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

