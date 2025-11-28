Депутаты предложили ввести в РФ прогрессивную шкалу маткапитала с 2026 года

Фото: depositphotos/DmytroBandakBO

В Госдуму внесут законопроект о введении с 2026 года прогрессивной шкалы материнского капитала, которая будет предусматривать выплату на третьего ребенка в размере около 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Проект внесет председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей".

Согласно данным Соцфонда, максимальный размер маткапитала в текущем году составляет более 900 тысяч рублей – на такую сумму могут претендовать семьи, у которых второй, третий и последующие дети появились после 2020 года и ранее права на маткапитал не возникало.

Для семей с одним ребенком, рожденным после 2020 года, материнский капитал составляет более 690 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка происходит доплата еще свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, более 690 тысяч рублей составляет маткапитал для семей с тремя детьми, если раньше у них не возникало право на его получение.

В свою очередь, Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу выплат с 1 января 2026 года. Инициатива предполагается, что россияне смогут получать более 900 тысяч рублей при рождении или усыновлении второго ребенка и около 1,4 миллиона рублей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей.

Депутат отметил, что соответствующее предложение вносится в преддверии Дня матери. Как показывает практика, именно маткапитал является самой эффективной демографической мерой, подчеркнул Миронов.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) предложила назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным женщинам. Патриаршая комиссия выступила за введение прогрессивных мер поддержки семей с детьми, в том числе маткапитала не только на первого и второго ребенка, но и последующих.

В Госдуме также предложили рассмотреть введение государственной "зарплаты" для одного из родителей, который посвятит себя воспитанию детей. По словам депутатов, в последние годы в российском обществе остается крайне важным вопрос о последекретной поддержке родителей.