30 декабря, 21:53Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы ПВО ликвидировали беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – указал глава города.
Об атаке вражеских дронов на столицу стало известно вечером во вторник, 30 декабря. По последним данным, на подлете к Москве ликвидировали 5 воздушных целей.
На фоне атаки в аэропорту Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства. В расписании некоторых рейсов возможны корректировки, предупредили в Росавиации.