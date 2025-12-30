Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА, направлявшемся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО ликвидировали беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – указал глава города.

Об атаке вражеских дронов на столицу стало известно вечером во вторник, 30 декабря. По последним данным, на подлете к Москве ликвидировали 5 воздушных целей.

На фоне атаки в аэропорту Внуково введены ограничения на использование воздушного пространства. В расписании некоторых рейсов возможны корректировки, предупредили в Росавиации.