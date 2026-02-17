Температуру в батареях повысили из-за похолодания в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Систему отопления в Москве перевели на повышенные параметры работы на фоне похолодания. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, ночные температуры будут опускаться до минус 20 градусов. В связи с этим скорректирована работа системы теплоснабжения", – отметил вице-мэр.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. При этом задания на изменение выдаются заблаговременно.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

Ночь на 18 февраля может стать самой холодной в столичном регионе с начала года. Столбики термометров в Москве местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье – до минус 26 градусов. Мороз окрепнет на фоне облачной с прояснениями погоды, в некоторых районах могут появиться туман и изморось.

Ранее сообщалось, что на Москву и область обрушился балканский циклон "Вивиан" со снегопадами и метелями. Прогнозировалось, что к пятнице, 20-го числа, он принесет новый рекорд высоты снежного покрова.