17 февраля, 14:23

ГД приняла законопроект о запрете передачи генетических данных россиян за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, регулирующий оборот генетических данных россиян. Проект был подготовлен правительством РФ.

Документ вносит изменения в закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" и вводит запрет на передачу за рубеж, а также иностранным лицам внутри России данных, полученных в ходе популяционных генетических и иммунологических исследований.

Под передачей понимаются любые действия, делающие информацию доступной для иностранных структур: сбор, хранение, пересылка, предоставление доступа, распространение, размещение в открытых сетях и другие действия.

Закон также устанавливает исключения, при которых передача разрешается. Это возможно в случаях:

  • оказания медицинской помощи конкретному пациенту;
  • разработки и производства лекарств или биомедицинских клеточных продуктов для конкретного пациента;
  • осуществления международного сотрудничества в соответствии с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что в России расширится перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Его обновленная версия вступит в силу 24 февраля. Новые позиции в перечне предназначены для лечения пациентов с орфанными, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.

