Соревнования по сноуборду на Олимпиаде перенесли из-за снегопада

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине "слоупстайл" на Олимпийских играх в Италии был перенесен в связи со снегопадом и ухудшением видимости на трассе. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что финал будет проведен в другой день. Кроме того, отложены квалификационные соревнования по фристайлу среди женщин и мужчин.

Ранее оргкомитет ОИ пообещал разобраться с ломающимися медалями. По данным СМИ, с такой проблемой столкнулись американская горнолыжница Бризи Джонсон, шведская лыжница Эбба Андерсон и немецкий биатлонист Юстус Штрелов.

Медали спортсменов срывались с лент, а при падении от них откалывались отдельные элементы. Награды для Олимпиады были изготовлены Государственным полиграфическим и монетным институтом Италии.

Олимпийские игры завершатся 22-го числа. Российскую команду на соревнованиях представляют 13 атлетов, выступающих в нейтральном статусе.

