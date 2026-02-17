В Тульской области мужчина умер после избиения подростком

Фото: tula.sledcom.ru

В Тульской области 42-летний местный житель умер во время драки с 17-летним подростком. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел 15 февраля рядом с кафе на улице Коммунаров в городе Плавске. Словесная перепалка завязалась между юношей и местным жителем, которая переросла в драку. Подросток несколько раз ударил мужчину в лицо, от чего последний скончался на месте.

Следовали прибыли на место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Юношу задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также проводится допрос свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

