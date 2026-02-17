Форма поиска по сайту

17 февраля, 17:03

Политика

Умер соратник Мартина Лютера Кинга и борец за гражданские права Джесси Джексон

Фото: Getty Images/Win McNamee

В США скончался известный борец за гражданские права и соратник Мартина Лютера Кинга – Джесси Джексон. Об этом сообщила его семья.

По данным родственников, Джексон в возрасте 84 лет мирно умер утром во вторник, 17 февраля, в окружении близких. Причина смерти не раскрывается, однако как передает телеканал CNN, на протяжении 10 лет он боролся с нейродегенеративным заболеванием и его состояние резко ухудшилось в последнее время.

"С глубокой печалью мы объявляем о смерти лидера движения за гражданские права и основателя Rainbow/PUSH <...> Джесси Луиса Джексона – старшего. <...> Его непоколебимая приверженность справедливости, равенству и правам человека помогла сформировать глобальное движение за свободу и достоинство", – говорится в релизе, опубликованном на странице его некоммерческой организации (НКО) Rainbow/PUSH в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Церемония прощания с активистом пройдет в Чикаго, штате Иллинойс.

Джексон начал правозащитную деятельность в начале 1960-х годов, присоединившись к движению за гражданские права чернокожего населения в Алабаме, возглавляемому Кингом. Он стал одним из ведущих его соратников и отвечал за экономическую программу Конференции христианских лидеров Юга.

В 1980-е годы Джексон основал собственную организацию Rainbow/PUSH, направленную на защиту гражданских и социальных прав уязвимых групп. Дважды выдвигался на пост президента США на праймериз Демократической партии в 1984 и 1988 годах, занимая третье и второе места соответственно.

Джексон также занимался международной деятельностью, встречался с лидерами Кубы и Венесуэлы Фиделем Кастро и Уго Чавесом, пытаясь способствовать разрядке в отношениях этих стран с США.

