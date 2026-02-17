Умер режиссер Фредерик Вайсман

Фото: Getty Images/Iguana Press/Roberto Serra

Американский режиссер Фредерик Вайсман скончался на 97-м году жизни. Об этом на сайте сообщила основанная им компания Zipporah Films.

Вайсман родился 1 января 1930 года в США. Свою карьеру он начал в 1963 году с фильма "Параллельный мир", где был продюсером. В 1967-м дебютировал как режиссер, сняв "Безумцев Титиката". Всего на счету Вайсмана около 50 работ.

Одной из последних его картин стало художественное повествование "Пара" об отношениях русского писателя Льва Толстого и его супруги Софьи Андреевны. Киноленту представили на Венецианском фестивале в 2022 году.

Кроме того, в 2017-м режиссер был удостоен почетной премии "Оскар".