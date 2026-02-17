Гражданин США приговорен в России к 4 годам за контрабанду оружейных запчастей

Фото: depositphotos/feedough

Суд в Москве вынес окончательное решение по делу гражданина США Роберта Мао, признанного виновным в попытке незаконного вывоза из России комплектующих для боевого оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как следует из материалов дела, американец пытался переправить через территорию Турции в Соединенные Штаты основные части для автомата Калашникова и карабина "Сайга". Действия Мао квалифицированы как незаконное перемещение через границу РФ основных частей огнестрельного оружия.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

При этом ранее защита уроженца Калифорнии предприняла попытки обжаловать решение районного суда Москвы в апелляционной инстанции, однако жалобы были оставлены без удовлетворения. Последующее кассационное обжалование также не принесло результатов – вышестоящие инстанции признали приговор законным и обоснованным, после чего он вступил в силу.

