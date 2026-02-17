Климатолог Терешонок: нынешняя зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зима в Москве 2026 году может стать самой снежной с 1966 года. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его данным, январь стал рекордсменом по объему выпавших осадков за всю историю регулярных метеонаблюдений. За месяц в столице выпал 101 миллиметр осадков, что почти в 2 раза превышает климатическую норму. Общее количество осадков за зимний сезон может достичь 200 миллиметров, что на 30 миллиметров выше нормы.

Также высота снежного покрова в январе и первой декаде февраля практически вдвое превосходит средние многолетние показатели. Более того, средняя высота сугробов в январе стала максимальной за последние 32 года.

По словам климатолога, причиной аномально снежной зимы является глобальное потепление. Из-за повышения температуры усиливается испарение влаги с поверхности океанов, которая затем, под воздействием атмосферной циркуляции, обрушивается на континенты в виде обильных снегопадов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что сильный снегопад ожидается в Москве в четверг, 19 февраля. При этом аномальные снегопады в городе начались еще 16 февраля.

Также морозы в столице будут усиливаться во вторник и в среду, 17–18 февраля. В ночь на среду столбики термометров как в столице, так и в области будут находиться на отметке 20–25 градусов ниже нуля.