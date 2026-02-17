Форма поиска по сайту

17 февраля, 04:26

Общество

Программу "Обучение служением. Первые" включат в обязательный школьный предмет в РФ

Фото: depositphotos/michaeljung

С 1 сентября 2026 года программа "Обучение служением. Первые" станет частью обязательного предмета "Индивидуальный проект" для учеников 10–11-х классов. Об этом в интервью РБК сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства подчеркнул, что до этого проект реализовывался в рамках внеурочной деятельности. Теперь же школы получили возможность интегрировать его в учебный план. Кравцов добавил, что успешная реализация социально значимого проекта позволит старшеклассникам получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

"Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные знания. Программа усилит именно эту составляющую", – заявил министр.

Также отмечается, что предмет "индивидуальный проект" предполагает самостоятельную исследовательскую или творческую работу ученика под руководством учителя с последующей защитой.

Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует внести изменения во ФГОС детсадов с акцентом на воспитание. По словам Кравцова, ведомство собирается обновить требования к дошкольному образованию.

