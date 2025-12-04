Форма поиска по сайту

04 декабря, 07:59

Общество

Минпросвещения оставит текущий порядок приема в детсады неизменным до 2032 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Минпросвещения России продлило действие регламента по приему детей в детсады до 2032 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что для приема ребенка в детский сад родители должны написать заявление о постановке его на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации (ДОО). Прием осуществляют в соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

В ведомстве добавили, что перед подачей заявления родителю или опекуну необходимо внимательно ознакомиться правилами и порядком его подачи в зависимости от того, какая форма была выбрана. Нужно также указать в порядке приоритетности те организации, в которые родители хотят отправить ребенка. Максимальное количество ДОО, которые можно выбрать, определяется органами местного самоуправления.

В Минпросвещения РФ предупредили, что образовательная организация может вернуть заявление без рассмотрения, если законный представитель ребенка, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, не предоставил полный комплект необходимых документов.

Ранее сообщалось, что в России рарботали единый стандарт обучения школьников 10–11-х классов, согласно которому с 1 сентября 2027 года старшеклассники должны будут изучать не менее 13 школьных предметов, а также две дисциплины на углубленном уровне. Кроме того, в регионах может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы. У образовательной организации также будет право предложить создание профильных классов.

