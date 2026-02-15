Фото: ТАСС/Александр Река

Российская сторона потребовала от Германии разъяснений из-за причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям". Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

По словам посла, данное действие немецкой стороны вызывает возмущение.

"Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение", – добавил Нечаев.

Также был запрошен консульский доступ к гражданину РФ, которого задержали в ФРГ за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинским властям и их западным покровителям стоит признать новые территориальные реалии, которые появились после вступления в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По словам министра, на Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии. Он также вспомнил слова Владимира Путина, который заявлял, что цели СВО будут достигнуты переговорным путем. Однако, если потребуется, могут быть применены военные средства.

