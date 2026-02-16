Снегопад и ветер с порывами до 17 м/с обрушились на Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопад, метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, обрушились на Москву. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы, снежного наката.

В настоящее время городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями. Водителей – по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – передает КГХ.

В свою очередь, в столичном Дептрансе рассказали, что снегопад уже наблюдается в нескольких районах Москвы. Сейчас, по данным ЦОДД, на дорогах 4 балла. Интенсивное движение на Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов и Бутырской улице по направлению в центр, а также на внешних сторонах МКАД у Ленинградского шоссе и Третьего транспортного кольца в районе Автозаводского моста.

Горожан и гостей столицы призвали проявить внимание на дорогах и по возможности избежать поездок на личном авто – для экономии времени в пути лучше воспользоваться метро. Если поездку не отменить, то лучше ехать до или уже после вечернего разъезда, то есть избежать промежутка в 17:00–19:00, а также заложить дополнительное время на дорогу.

"Заранее планируйте свой маршрут. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег", – призвали в Дептрансе.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что следующий снегопад придет в Москву лишь в ночь на четверг, 19 февраля.

В настоящее время на Москву оказывает влияние циклон "Вивиана". Температура воздуха 6 февраля упадет на 6–7 градусов ниже нормы. Столбики термометров покажут в столице минус 10–12 градусов. В ночь на вторник, 17 февраля, снегопад прекратится. Днем существенных осадков не будет.

