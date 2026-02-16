Снятые в кинопарке "Москино" фильмы и сериалы набирают популярность у зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снятые в кинопарке "Москино" фильмы и сериалы становятся популярными среди зрителей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, за 2 года на площадках кинопарка сняли свыше 200 фильмов, сериалов и музыкальных клипов. В ходе съемок также применялись технологии виртуальной реальности.

В 2026 году вышли сразу две премьеры – сказка "Буратино" и детский фильм "Простоквашино".

Фильм "Буратино" режиссера Игоря Волошина собрал свыше 2 миллиардов рублей всего за две недели в прокате. Именно для съемок этой сказки в кинопарке построили площадку "Провинциальные города Европы", которая включает в себя здания XIX века, костел, книжные лавки, школу и дом папы Карло. В центре сюжета – деревянный мальчик, который ищет приключения и новых друзей.

Также успешным стал семейный фильм "Простоквашино" режиссера Сарика Андреасяна. Кинокартина о мальчике Дяде Федоре и его друзьях собрала более 2 миллиардов рублей. Съемки состоялись на площадке "Витебский вокзал" с поездами, перронами и главным зданием.

Весной 2025 года вышла военная кинокартина "В списках не значился", снятая по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева. Она собрала примерно 650 миллионов рублей в прокате.

Для съемок специалисты возвели копию Брестской крепости с костелом Святого Казимира и Тереспольскими воротами. Чтобы они были максимально похожими на оригинал, использовались архивные фотографии и чертежи. Также для правдоподобности на площади сделали ямы от авиационных бомб, а костел построили частично разрушенным.

В 2024 году вышел фильм "Баба-яга спасает Новый год", который собрал около 500 миллионов рублей. Его снимали на площадке "Центр Москвы", а также в павильоне "Витебский вокзал".

На локации "Натурный хромакей" снимали некоторые сцены новогодней кинокартины "Письмо Деду Морозу", которая собрала 93 миллиона рублей. В центре сюжета – мальчик, исполняющий желания своего отца.

Также в кинопарке снимали популярный сериал "Граница миров". Съемки обоих сезонов проходили на площадках "Витебский вокзал", "Центр Москвы", "Аэропорт Юрово". Еще одним известным фильмом стала драма "Дорогой Вилли" и советской разведке в период холодной войны. Снимали его на площадках "Натурный хромакей", "Самолет Ту-154" и других.

А на площадке "Глухая деревня" проходили съемки комедийного сериала "Хутор" с актером Гошей Куценко. Из декораций там есть поляна с деревьями, колодец, деревянные избы. Мелодраму "Натали и Александр" об Александре Пушкине также снимали там.

Второй сезон комедийного сериала "Телохранители" снимали в декорациях "Аэропорт Юрово", где есть пункт досмотра, зоны вылета и взлета, а также иная современная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что с 22 по 27 февраля в "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Гости смогут посетить лекции экспертов, танцевальные мастер-классы, а также познакомиться с приглашенными звездами и поучаствовать в командной работе на сцене. По итогам мероприятия участники представят творческий номер.

