Песков заявил, что ведомства принимают меры из-за участившихся нападений в школах

Фото: kremlin.ru

Ведомства принимают все необходимые меры относительно участившихся нападений в российских учебных заведениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, давал ли Владимир Путин новые поручения Министерству просвещения и МВД в связи с последними инцидентами.

"Вы знаете, что МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. И изданы уже и доведены до адресатов все соответствующие инструкции соответствующих министерств", – сказал Песков.

В феврале в российских учебных заведениях произошла серия нападений. 3-го числа девятиклассник из гимназии в Уфе пронес на урок автомат, выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду. Позднее выяснилось, что оружие было игрушечным. Подростка отправили под домашний арест.

На следующий день, 4 февраля, в одной из школ Красноярска восьмиклассница бросила в класс горящую ткань, а также нанесла удары нескольким учащимся предметом, напоминающим молоток. В результате пострадали пять учеников. По факту ЧП возбуждены уголовные дела. Нападавшую ученицу арестовали до апреля 2026 года.

7 февраля также в Уфе подросток напал на четырех индийских студентов в общежитии одного из вузов. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и ранил двух полицейских. Кроме того, он сам причинил себе повреждения. Всего были госпитализированы шесть человек, включая подростка. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Днем 11 февраля в холле Анапского индустриального техникума произошла стрельба, в результате которой погиб охранник, еще два человека пострадали. Нападавший был оперативно задержан. По факту стрельбы возбудили уголовное дело. Стрелка и его одногруппника, обвиняемого в подстрекательстве, арестовали.