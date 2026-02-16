Форма поиска по сайту

Новости

16 февраля, 15:45

Транспорт

РЖД ввели в поездах меню на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские железные дороги (РЖД) подготовили для своих пассажиров специальное масленичное меню. О нововведениях рассказали в телеграм-канале компании.

"С 16 по 22 февраля в России празднуют широкую Масленицу. Это время, когда зима уступает место весне, и на всех столах царят блины. Полакомиться блинами можно и в наших поездах", – отметили в пресс-службе РЖД.

Например, в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования путешественники смогут насладиться блинами с различными начинками, включая джемы и сгущенное молоко. Кроме того, в вагонах повышенной комфортности отдельно можно будет заказать блины из гречневой муки с курицей или апельсиновым соусом.

В свою очередь, в поездах "Сапсан" в меню представлены классические позиции со сметаной и сгущенкой или с ветчиной и сыром, а также более изысканные варианты с красной и черной икрой.

Традиционные масленичные угощения также доступны и для клиентов туристических поездов, которые будут курсировать во время масленичной недели. Например, в "Рускеальском экспрессе" будут подавать блины с начинками из форели, грибов, творожного сыра со скандинавским соусом, а в "Уральском экспрессе" – блины с мясом, ветчиной и сыром или с яблоком и корицей.

Масленичные деликатесы начали предлагать и пассажирам столичного метрополитена. Робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю будет печь особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом.

Блюда можно найти на девяти станциях подземки: "Мичуринский проспект", "Кунцевская", "Проспект Вернадского", "ЦСКА", "Электрозаводская", "Нижегородская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Более 1,5 тыс мастер-классов подготовили для юных москвичей на фестивале "Масленица"

транспорт

