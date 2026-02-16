Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:17

Город

Школа на 500 учеников появится на севере Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Школа на 500 мест общей площадью около 11 тысяч квадратных метров появится на севере Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, соответствующие изменения уже внесены в правила землепользования и застройки. Ожидается, что инвестор возведет объект на земельном участке площадью 0,9 гектара.

"Проект предусматривает создание комфортной образовательной среды и современных условий для всестороннего развития школьников. Прилегающую территорию полностью благоустроят и озеленят", – сказал Ефимов.

Школа появится в жилом квартале, который сформируют вдоль Ленинградского шоссе. По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в здании оборудуют просторные и светлые учебные кабинеты, а также административно-бытовые помещения.

"Город постоянно наращивает долю образовательных объектов, которые возводят инвесторы в рамках строительства новых жилых кварталов. Ключевое внимание при проектировании уделяется безопасности и соответствию современным требованиям", – сказал он.

Всего за 2025 год в столице возвели 63 объекта образования. Новые школы и детсады появились во всех 12 округах Москвы. В них смогут учиться свыше 18 тысяч школьников и более 8 тысяч дошкольников. Больше всего таких объектов построили в ТиНАО – 15.

Занятия для учеников медклассов начали проводить в больницах Москвы

образованиестроительствогород

