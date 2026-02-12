Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 15:03

Город

Свыше 60 объектов образования появилось в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедший год в столице возвели 63 объекта образования, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что новые школы и детсады появились во всех 12 округах столицы. В них смогут учиться свыше 18 тысяч школьников и более 8 тысяч дошкольников.

"Среди построенных – 36 садов, 19 школ и 8 образовательных комплексов со школьными и дошкольными блоками в едином здании. Больше всего новых объектов для юных москвичей построили в ТиНАО – 15", – сказал Ефимов.

Кроме того, еще по 8 подобных объектов возвели на северо-западе и западе Москвы. Они возводятся как в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), так и за счет собственных средств девелоперов.

При этом вокруг зданий появляются спортивные и игровые площадки, стадионы, специальные зоны с грядками и теплицами.

Всего на долю девелоперов в 2025 году пришлось 45 новых образовательных объектов, указал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Это более 366 тысяч квадратных метров, где смогут учиться дети. Больше всего новых школ и детских садов возвели в Коммунарке. Социальная инфраструктура этого района пополнилась девятью зданиями", – указал он.

Также 2 детсада и школа на суммарно 1 325 детей появились в Хорошёво-Мнёвниках, а в Южном Медведкове возвели детский сад на 220 мест и школу на 1 100 учеников.

Весь строительный цикл социальных объектов контролируется специалистами Мосгосстройнадзора, указал председатель комитета Антон Слободчиков. По его информации, всего инспекторы провели более 430 выездных проверок.

При этом школы и детсады возводят из современных и износостойких материалов. Вокруг образовательных объектов застройщики проводят благоустройство с озеленением, создают зоны для тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что в районе Очаково-Матвеевское продолжается строительство школы на тысячу учеников. Образовательное учреждение войдет в состав школы № 1741. Оно будет рассчитано на обучение детей с 1-го по 11-й класс. Для начальной школы в здании сделают отдельный блок.

Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

Читайте также


образованиегород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика