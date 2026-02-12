Свыше 60 объектов образования появилось в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедший год в столице возвели 63 объекта образования, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что новые школы и детсады появились во всех 12 округах столицы. В них смогут учиться свыше 18 тысяч школьников и более 8 тысяч дошкольников.

"Среди построенных – 36 садов, 19 школ и 8 образовательных комплексов со школьными и дошкольными блоками в едином здании. Больше всего новых объектов для юных москвичей построили в ТиНАО – 15", – сказал Ефимов.

Кроме того, еще по 8 подобных объектов возвели на северо-западе и западе Москвы. Они возводятся как в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), так и за счет собственных средств девелоперов.

При этом вокруг зданий появляются спортивные и игровые площадки, стадионы, специальные зоны с грядками и теплицами.

Всего на долю девелоперов в 2025 году пришлось 45 новых образовательных объектов, указал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Это более 366 тысяч квадратных метров, где смогут учиться дети. Больше всего новых школ и детских садов возвели в Коммунарке. Социальная инфраструктура этого района пополнилась девятью зданиями", – указал он.

Также 2 детсада и школа на суммарно 1 325 детей появились в Хорошёво-Мнёвниках, а в Южном Медведкове возвели детский сад на 220 мест и школу на 1 100 учеников.

Весь строительный цикл социальных объектов контролируется специалистами Мосгосстройнадзора, указал председатель комитета Антон Слободчиков. По его информации, всего инспекторы провели более 430 выездных проверок.

При этом школы и детсады возводят из современных и износостойких материалов. Вокруг образовательных объектов застройщики проводят благоустройство с озеленением, создают зоны для тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что в районе Очаково-Матвеевское продолжается строительство школы на тысячу учеников. Образовательное учреждение войдет в состав школы № 1741. Оно будет рассчитано на обучение детей с 1-го по 11-й класс. Для начальной школы в здании сделают отдельный блок.

