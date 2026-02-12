Собянин рассказал о бережной реконструкции исторического здания школы № 1574

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается обновление школы № 1574 в Старопименовском переулке, построенной более 120 лет назад. Об этом рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что работы ведутся с сохранением архитектурной уникальности, но с полным обновлением внутренней инфраструктуры.

В разное время в учебном заведении преподавали астроном Павел Штернберг, в честь которого назван астрономический институт МГУ, лингвист Филипп Фортунатов и натуралист Леонид Сабанеев. Занятия велись в том числе на французском и немецком языках.

Выпускниками школы были архитектор Роман Клейн, философы Сергей и Евгений Трубецкие, физик Александр Эйхенвальд и основатель Театрального музея Алексей Бахрушин. Учился здесь и поэт Валерий Брюсов.

Во время Великой Отечественной войны в школу попала бомба – завалы разбирали педагоги вместе с учениками. Позже, в 1986-м, там снимали сцены фильма "Завтра была война".

После реконструкции школа преобразится и внутри, и снаружи, отметил Собянин. В здании уже заменили плиты перекрытий, обновили кровлю и оконные блоки. Сейчас идет отделка помещений и устройство новых инженерных коммуникаций.

В обновленных классах появятся стеклянные перегородки и современное оборудование. Лестницы оборудуют многоуровневыми поручнями для детей разного роста, потолки дополнят шумопоглощающими панелями. Во дворе обустроят спортивную и игровую зоны, а также пространство для тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2028 года построят две современные школы искусств. Учреждения возведут в Новомосковском и Северо-Западном административных округах. Их общая площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров.