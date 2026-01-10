Форма поиска по сайту

10 января, 22:05

Город

Две современные школы искусств построят в Москве до конца 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Две современные школы искусств возведут в Москве до конца 2028 года. Они включены в Адресную инвестиционную программу, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Общая площадь новых объектов составит 5,6 тысячи квадратных метров. Учреждения возведут в Новомосковском и Северо-Западном административных округах. Их оснастят необходимым оборудованием для проведения занятий", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Современная школа искусств, общая площадь которой превысит 4 тысячи квадратных метров, появится в Филимонковском районе. В настоящее время специалисты проводят работы по проектированию. Здание расположится недалеко от улицы Прудовой в деревне Горчаково.

Кроме того, как уточнил глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, рядом с жилым микрорайоном на улице Родионовской в районе Куркино построят детскую школу искусств имени Я. В. Флиера. Ее площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Здание будет рассчитано на 300 человек.

В нем оборудуют концертный зал, помещения для изобразительного искусства, хореографическое и музыкальное отделения с инструментальными классами, кабинетами для занятий сольфеджио, фольклором и вокалом.

Ранее капитальный ремонт завершился в детской музыкальной школы имени А. К. Лядова. Она является одной из старейших в Москве. В рамках работ специалисты заменили мебель, учебное оборудование и музыкальные инструменты, в частности, закупили 29 новых роялей и пианино.

30 зданий столичных школ искусств обновили в Москве в 2025 году

