Собянин сообщил о завершении капремонта детской музыкальной школы имени Лядова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт завершился в детской музыкальной школы имени А. К. Лядова. Она является одной из старейших в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Теперь у музыкантов уютный концертный зал с местами для маломобильных зрителей, просторные классы со звукоизоляцией, оркестровый класс и хореографический зал", – написал он.

В рамках работ специалисты заменили мебель, учебное оборудование и музыкальные инструменты, в частности, закупили 29 новых роялей и пианино.

Всего в прошлом году в Москве обновили 30 зданий школ искусств. Благодаря этому город поддерживает высокий уровень творческого образования.

Столичные юные музыканты становятся лауреатами международных конкурсов и участвуют в городских событиях, подчеркнул Собянин. Например, в обновленной школе имени А. К. Лядова организовали Рождественский джазовый вечер.

Ранее мэр Москвы рассказал, что реконструкция школы № 2073 в районе Вороново завершится в первой половине 2026 года. Здание было построено в 1972 году. В обновленном корпусе будут учиться 1–5 классы. В здании появятся кабинеты для занятий с психологом и логопедом, спортзал для начальной школы и лабораторно-исследовательский комплекс по изучению естествознания.

