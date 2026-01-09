Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 17:40

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении капремонта детской музыкальной школы имени Лядова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт завершился в детской музыкальной школы имени А. К. Лядова. Она является одной из старейших в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Теперь у музыкантов уютный концертный зал с местами для маломобильных зрителей, просторные классы со звукоизоляцией, оркестровый класс и хореографический зал", – написал он.

В рамках работ специалисты заменили мебель, учебное оборудование и музыкальные инструменты, в частности, закупили 29 новых роялей и пианино.

Всего в прошлом году в Москве обновили 30 зданий школ искусств. Благодаря этому город поддерживает высокий уровень творческого образования.

Столичные юные музыканты становятся лауреатами международных конкурсов и участвуют в городских событиях, подчеркнул Собянин. Например, в обновленной школе имени А. К. Лядова организовали Рождественский джазовый вечер.

Ранее мэр Москвы рассказал, что реконструкция школы № 2073 в районе Вороново завершится в первой половине 2026 года. Здание было построено в 1972 году. В обновленном корпусе будут учиться 1–5 классы. В здании появятся кабинеты для занятий с психологом и логопедом, спортзал для начальной школы и лабораторно-исследовательский комплекс по изучению естествознания.

Обновленный столичный кинотеатр "Ударник" откроется для зрителей в 2027 году

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика