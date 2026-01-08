Форма поиска по сайту

08 января, 14:54

Мэр Москвы

Собянин: реконструкция школы № 2073 в Вороново завершится в первой половине года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция школы № 2073 в районе Вороново завершится в первой половине 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"В рамках второго этапа обновляется здание школы, расположенное в селе Кленово на Центральной улице. По итогам первого этапа был построен новый корпус для 300 ребят основной и старшей школы", – отметил он.

Здание было построено в 1972 году. В рамках реконструкции в нем усиливают постройки и меняют элементы устаревшей конструкции, проводят полную замену наружных и внутренних инженерных сетей. Большое внимание специалисты уделяют отделке помещений, при которой используют только износостойкие и экологически безопасные материалы.

В обновленном корпусе будут учиться 1–5 классы. В здании появятся кабинеты для занятий с психологом и логопедом, спортзал для начальной школы и лабораторно-исследовательский комплекс по изучению естествознания.

На прилегающей территории сделают игровые площадки, зоны отдыха и высадят кустарники. Новое и реконструируемое здания будут соединены переходом на уровне второго этажа.

Ранее стало известно, что школа № 1507 на Профсоюзной улице примет учеников уже в следующем учебном году. Реконструкция ведется в здании с весны.

В ходе работ специалисты обновляют фасад и инженерные коммуникации, оборудуют учебные кабинеты, медиатеку, столовую, лабораторно-исследовательский комплекс и пространство для мероприятий.

Школу № 950 на улице Декабристов капитально отремонтируют

