16 декабря, 10:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин: уже 55 зданий обновлено в рамках программы "Моя школа"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в рамках программы "Моя школа" после реконструкции открылись 55 зданий. Со следующего года планируется ежегодно обновлять десятки школ, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, меняются не только фасады и интерьеры, но и техническое наполнение. В частности, модернизируются все инженерные системы. Дети, подчеркнул Собянин, должны учиться в светлых и комфортных пространствах.

Специалисты уже проделали большую работу по прокладке и обновлению различных коммуникаций. В настоящее время она включает ремонт и прокладку 13,5 километра сетей водоснабжения и более 5 километров водоотведения, строительство трансформаторных подстанций и обустройство свыше 186 километров кабельных линий.

Кроме того, рабочие ремонтируют и обновляют более 55 километров сетей теплоснабжения, обновляют оборудование тепловых пунктов, а также улучшают ливневую канализацию.

"Все работы проводим с применением современной спецтехники и технологий. Используются материалы отечественного производства", – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в центре столицы построят пять новых образовательных комплексов, каждый из которых сможет принять более тысячи учащихся. Земельные участки для зданий уже подобраны. Проектирование учреждений находится на завершающей стадии.

Более 80 школ откроется после реконструкции в Москве к новому учебному году

