Сергей Собянин: уже 55 зданий обновлено в рамках программы "Моя школа"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве в рамках программы "Моя школа" после реконструкции открылись 55 зданий. Со следующего года планируется ежегодно обновлять десятки школ, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, меняются не только фасады и интерьеры, но и техническое наполнение. В частности, модернизируются все инженерные системы. Дети, подчеркнул Собянин, должны учиться в светлых и комфортных пространствах.

Специалисты уже проделали большую работу по прокладке и обновлению различных коммуникаций. В настоящее время она включает ремонт и прокладку 13,5 километра сетей водоснабжения и более 5 километров водоотведения, строительство трансформаторных подстанций и обустройство свыше 186 километров кабельных линий.

Кроме того, рабочие ремонтируют и обновляют более 55 километров сетей теплоснабжения, обновляют оборудование тепловых пунктов, а также улучшают ливневую канализацию.

"Все работы проводим с применением современной спецтехники и технологий. Используются материалы отечественного производства", – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что в центре столицы построят пять новых образовательных комплексов, каждый из которых сможет принять более тысячи учащихся. Земельные участки для зданий уже подобраны. Проектирование учреждений находится на завершающей стадии.