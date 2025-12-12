Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 17:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Крупный образовательный комплекс "Корабелка" возведут в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Учреждение строит инвестор в составе жилого комплекса на берегу Ивановского пруда. Здание на улице Александры Монаховой будет напоминать корабль-катамаран.

После ввода в эксплуатацию комплекс передадут в столичную систему образования. Он сможет вместить 1 475 детей: 200 воспитанников детского сада и 1 275 школьников.

В блоке дошкольного учреждения оборудуют восемь групп, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и кабинеты для дополнительных занятий. На прилегающей территории сделают места для прогулок и занятий спортом.

В школе разместят спортзалы, залы для мероприятий, учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы с мини-бассейнами. Последние предназначены для изучения особенностей движения судов на воде. Ученики старших классов смогут записаться на такие программы допобразования, как "Морская робототехника и судомоделизм", "Оптика лазеров", "Компьютерное моделирование и проектирование".

Помимо этого, подчеркнул Собянин, в новом комплексе дети будут изучать кулинарию и домоводство, получать навыки в обработке дерева, металла и тканей. На верхнем этаже школьного блока появятся универсальные многосветные студии, а около здания девелопер сделает стадион со спортплощадкой и мини-скверы.

Мэр добавил, что в настоящее время в ТиНАО возводят 31 образовательный объект, из них 13 – в Коммунарке.

Ранее стало известно, что школа № 1507 на Профсоюзной улице примет учеников в следующем учебном году. В здании с весны ведется реконструкция.

Специалисты в ходе работ обновят фасад и инженерные коммуникации, оборудуют учебные кабинеты, медиатеку, столовую, лабораторно-исследовательский комплекс и пространство для мероприятий.

Новости Москвы: школу с пристройкой возводят на Олонецкой улице

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика