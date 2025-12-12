Сергей Собянин: в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Крупный образовательный комплекс "Корабелка" возведут в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Учреждение строит инвестор в составе жилого комплекса на берегу Ивановского пруда. Здание на улице Александры Монаховой будет напоминать корабль-катамаран.

После ввода в эксплуатацию комплекс передадут в столичную систему образования. Он сможет вместить 1 475 детей: 200 воспитанников детского сада и 1 275 школьников.

В блоке дошкольного учреждения оборудуют восемь групп, музыкальный и физкультурный залы, медпункт и кабинеты для дополнительных занятий. На прилегающей территории сделают места для прогулок и занятий спортом.

В школе разместят спортзалы, залы для мероприятий, учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы с мини-бассейнами. Последние предназначены для изучения особенностей движения судов на воде. Ученики старших классов смогут записаться на такие программы допобразования, как "Морская робототехника и судомоделизм", "Оптика лазеров", "Компьютерное моделирование и проектирование".

Помимо этого, подчеркнул Собянин, в новом комплексе дети будут изучать кулинарию и домоводство, получать навыки в обработке дерева, металла и тканей. На верхнем этаже школьного блока появятся универсальные многосветные студии, а около здания девелопер сделает стадион со спортплощадкой и мини-скверы.

Мэр добавил, что в настоящее время в ТиНАО возводят 31 образовательный объект, из них 13 – в Коммунарке.

Ранее стало известно, что школа № 1507 на Профсоюзной улице примет учеников в следующем учебном году. В здании с весны ведется реконструкция.

Специалисты в ходе работ обновят фасад и инженерные коммуникации, оборудуют учебные кабинеты, медиатеку, столовую, лабораторно-исследовательский комплекс и пространство для мероприятий.