01:19

Происшествия

МВД показало кадры с задержанием подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Видео: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Министерство внутренних дел России опубликовало в своем телеграм-канале кадры с задержанием похитителя 9-летней девочки в Смоленске.

На видео показано, как найденного ребенка выводят из подъезда многоквартирного дома. После этого следуют кадры с задержанием подозреваемого в похищении девочки: мужчина лежит на полу в наручниках.

Ребенок исчез в Смоленске после того, как утром 24 февраля вышел на прогулку с собакой. С собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи.

В связи с тем, что она не вернулась домой, были организованы поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, но после участок был расширен за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено дело. Появлялась информация о возможном похищении девочки. В частности, местные жители заявляли, что в подъезд дома, где живет семья пропавшей, заходил неизвестный, который подъехал к зданию на машине.

26 февраля девочку нашли живой. Она была найдена в квартире одного из домов на территории Заднепровского района с 43-летним мужчиной. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.

происшествиярегионы

