27 февраля, 19:14

Происшествия

Арбитрам предъявлены обвинения из-за итогов 22 матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ

Фото: телеграм-канал "ФК "Торпедо Москва"

13 футбольным арбитрам, которые работали на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), предъявлены обвинения в оказании противоправного влияния на исходы не менее 22 игр с участием "Торпедо". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.

По словам Волк, новые эпизоды были выявлены следователями, правоохранителями и российскими спецслужбами в сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС). Удалось выяснить, что матчи, на результаты которых было оказано влияние, проводились в Московской области и других регионах.

Незаконные действия были реализованы путем вступления в сговор и последующей передачи средств арбитрам. Судьям, которым уже предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Директор "Торпедо" Валерий Скородумов и владелец московского футбольного клуба Леонид Соболев были задержаны в конце июня 2025 года по обвинению в подкупе арбитров для оказания влияния на результат матча.

По версии следствия, Скородумов и Соболев вместе с соучастниками с марта по май этого года предлагали главному судье свыше миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу. Такая схема была применена владельцем и директором "Торпедо" как минимум в трех играх. Им было предъявлено обвинение.

Спустя время суд арестовал Соболева. Однако в октябре 2025 года Мосгорсуд отправил его под домашний арест из-за сотрудничества со следствием и наличия заболеваний, препятствующих содержанию в изоляторе. Ему разрешено посещать магазин для покупки продуктов и средств личной гигиены.

В начале июля 2025 года был задержан арбитр Богдан Головко. По данным СМИ, его уличили в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо" во время матча с "Камазом", который прошел 24 мая в рамках 34-го тура Первой лиги. Игра была важна, так как именно в этой встрече решалось, кто попадет в РПЛ.

В результате "Торпедо" с "Камазом" сыграли вничью. Этого хватило для того, чтобы московский клуб вышел без стыковых матчей в РПЛ. При этом адвокат Соболева Александр Добровинский считает, что задержание Головко не связано с делом его подзащитного.

В результате суд отправил Головко под домашний арест. В отношении второго фигуранта, который являлся посредником, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В общей сложности 9 арбитров стали фигурантами дела о предполагаемом противоправном влиянии на результаты футбольных матчей. По данным СМИ, речь идет о возможном получении незаконного вознаграждения за влияние на исходы игр РПЛ и Первой лиги.

Обвинения были предъявлены арбитрам Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Фигурантом дела также стал бывший арбитр Игорь Захаров.

ФК "Торпедо" исключили из РПЛ сезона-2025/26

происшествияспорт

