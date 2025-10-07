Мосгорсуд отправил под домашний арест совладельца ФК "Торпедо" Соболева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд отправил под домашний арест совладельца московского футбольного клуба "Торпедо" Леонида Соболева, обвиняемого в подкупе арбитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Таким образом, была изменена мера пресечения, утвержденная Мещанским районным судом. В заключении он пробудет 1 месяц 23 суток.

В документах уточняется, что суд принял во внимание признание вины обвиняемого и наличие у него заболеваний, препятствующих содержанию в изоляторе. Согласно новому постановлению, Соболеву запрещено покидать дом, кроме случаев явки к следователю, в суд или при необходимости неотложной медицинской помощи по заключению врачей. При этом ему разрешено посещать магазин для покупки продуктов и средств личной гигиены.

В Мосгорсуде также добавили, что подсудимый активно сотрудничает со следствием.

Соболев был задержан по обвинению в подкупе судей для оказания влияния на результат официального спортивного соревнования в конце июня. Вместе с ним под арест подпал бывший гендиректор "Торпедо" Валерий Скородумов. По версии следствия, мужчины вместе с соучастниками с марта по май 2025 года предлагали главному арбитру более миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу.



Позже суд отправил Скородумова и Соболева в СИЗО, а контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил "Торпедо" из числа участников РПЛ сезона-2025/26.

По этому же делу правоохранители задержали арбитра Богдана Головко, которому через посредника были переданы 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат игры между "Торпедо" и "Камазом". Журналисты уточняли, что его уличили в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота "Торпедо". В начале июня он был отправлен под домашний арест.