Ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников стал победителем "Путеводной звезды"

Фото: АО "Москва Медиа"

Ведущий телеканала Москва 24 Виталий Калашников стал победителем ежегодной премии "Путеводная звезда" в области туризма и гостеприимства в номинации "Лучший блогер о Москве".

Калашников также является автором телеграм-канала "Исторические разборки".

Церемония награждения состоялась в четверг, 11 декабря. Лауреатами премии становятся люди, которые формируют узнаваемый облик столицы и задают высокую планку для всей отрасли.

В новом сезоне премия чествует лучших представителей отрасли – от ресторанного и гостиничного бизнеса до медиапроектов, культурных пространств, и новейших сервисов.

Ранее Калашников был удостоен специальной премии министра культуры России.

Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" состоялась в столице 10 декабря. Ведущего отметили премией за цикл материалов "Это Москва. Инфраструктура: Театры с историей".

Данный познавательный цикл посвящен устройству легендарных театров, таких как Малый театр, МХТ имени Чехова, Театр Российской армии, Большой театр и Театр имени Пушкина.

