Риелтор Георгиева: тарифы ЖКХ могут повлиять на стоимость аренды весной 2026 года

Аренда жилья станет дороже весной 2026 года, предупредили эксперты. Насколько реален такой прогноз и как просить скидку, разбиралась Москва 24.

Незначительный взлет?

Ставки на аренду жилья в марте 2026 года могут вырасти на 2–4% по сравнению с февралем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по финансам Дмитрия Трепольского.

По его мнению, последний зимний месяц воспринимается на рынке недвижимости как период затишья: количество предложений достигает пика, и владельцы чаще соглашаются на уступки, чтобы жилье не пустовало. Оживление спроса наблюдается уже в начале весеннего сезона, что позволяет постепенно повышать ставки.





Дмитрий Трепольский эксперт по финансам Главным фактором остается так называемый ипотечный тупик. При сохранении высокой ключевой ставки и более жестких условиях по льготным программам, включая "Семейную ипотеку", покупка квартиры в 2026 году остается недоступной для значительной части потенциальных заемщиков. В результате те, кто рассчитывал на покупку, остаются в сегменте найма. Это формирует устойчивый избыточный спрос, который рынок не успевает закрывать новым предложением.

Эксперт отметил, что в 2025–2026 годах объем ввода жилья сократился примерно до 40 миллионов квадратных метров, вследствие чего рынок аренды столкнулся с недостатком современных квартир, расположенных в развитых районах. Поэтому сейчас собственники таких лотов чувствуют себя максимально уверенно и не снижают стоимость.

По прогнозам Трепольского, в марте средняя цена на аренду однокомнатных квартир в городах-миллионниках, исключая Москву, составит порядка 32–38 тысяч рублей, двухкомнатных – в пределах 42–50 тысяч. Трехкомнатные в регионах обойдутся от 55 тысяч рублей, добавил финансист.

Однако риелтор Олег Бендриков в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что рост ставок на 2–4% практически не ощутим.

"Для примера однокомнатная квартира в районе Садового кольца, без учета VIP-домов и клубных комплексов, стоит в пределах 90–100 тысяч рублей. Здесь повышение составит примерно 2–4 тысячи, тогда как торг на таких объектах достигает 5–10 тысяч. То есть прогнозируемый рост находится в пределах обычного торга или даже ниже", – заявил Бендриков.

Таким образом, подорожание в 2–4% никак не повлияет на рынок недвижимости, добавил он.





Олег Бендриков риелтор В целом стоимость аренды однокомнатных квартир в современных жилых комплексах за МКАД составляет в пределах 55–60 тысяч рублей. В районах Хамовники или Арбат – примерно от 120 тысяч рублей, в зависимости от дома. А, например, в одном из жилищных комплексов на Мосфильмовской реальная рыночная стоимость аренды хорошей однокомнатной квартиры с современной мебелью и техникой, полностью укомплектованной, составляет около 135 тысяч рублей.

В среднем в не элитных, но хорошо зарекомендовавших себя столичных ЖК, однокомнатная квартира стоит около 130–135 тысяч рублей в месяц, заключил Бендриков.

Скидки возможны?

Повышение ставки на аренду жилья в марте действительно возможно, рассказала Москве 24 юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева.

По ее словам, ажиотаж на съемное жилье наблюдался в декабре, но после праздников произошло некоторое угасание. В преддверии весны востребованность вновь повысится, а с этим – и цена.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Люди хотят жить в комфорте, а платить ипотеку сейчас дорого. Поэтому аренда становится более выгодным вариантом, особенно если квартира уже обставлена. Понимая это, некоторые владельцы повышают цены.

Возросшие тарифы ЖКХ тоже способны повлиять на стоимость. Если собственник заключает договор, где прописано, что арендатор отдельно оплачивает коммунальные платежи по счетчику или квитанциям, изменений цены не будет. Но когда в документе прописано, что плата включает "коммуналку", итоговая сумма может увеличиться, уточнила Георгиева.

"Согласно статье о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств (ст. 310 ГК РФ), изменение условий договора аренды в одностороннем порядке невозможно, за исключением случаев, когда собственники заранее прописали это право. К сожалению, некоторые владельцы квартир завуалированно включают право на одностороннее повышение цены в документ, например, из-за изменений в законодательстве. Арендаторы подписывают его, не вчитываясь в условия, и в итоге получают невыгодные для себя условия", – уверена эксперт.

Под "изменениями в законодательстве" в данном случае имеются в виду в том числе такие решения, как повышение НДС или коммунальных тарифов. Чтобы не было проблем, важно внимательно читать договор – желательно в присутствии специалиста, заключила Георгиева.

При этом у арендатора нет весомых аргументов в пользу понижения цены за квартиру. Однако торговаться с собственников можно, в том числе если объект продолжительное время никто не берет, рассказала Москве 24 риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Человек идет на уступки, когда видит в этом перспективу. Например, можно сначала предложить владельцу оплату за полгода вперед, а затем взамен попросить небольшую скидку. Важно наладить контакт и взаимовыгодные связи.

Просьба арендатора снизить цену по причине болезни или другой трудной ситуации может найти отклик у собственника исходя из личных взаимоотношений. При этом владелец может отказаться от оформления уступки документально, потому что и так идет навстречу.

"Здесь нельзя перегибать палку: если владелец проявил человеческие качества, не стоит требовать от него бюрократического оформления, иначе он может передумать помогать. Нужно быть гибким", – отметила Перескокова.

Чтобы защитить себя от необоснованного повышения арендной ставки, эксперт порекомендовала квартиранту изначально вносить в договор формулировку, что в течение срока его действия цена остается неизменной.

"Обычно соглашение заключается на 11 месяцев. Если собственник нарушает это условие и повышает стоимость, несмотря на прописанный запрет, арендатор может расторгнуть документ", – уточнила эксперт.

Хозяин тоже вправе это сделать: например, уведомить об этом квартиросъемщика за 30 дней в связи с личными причинами. В этой ситуации каких-то санкций для собственника не предусмотрено, заключила Перескокова.

