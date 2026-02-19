Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 19:04

Политика

В ГД внесен проект о наказании за дискредитацию ВС РФ, повлекшую закрытие филиалов банков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за дискредитацию вооруженных сил, повлекшую помехи и закрытие филиалов иностранных банков. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает дополнить новой статьей УК РФ – "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации". За это документ предполагает уголовное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как указывается в проекте, изменения направлены на криминализацию совершения иностранными банками в РФ через свои филиалы незаконных действий, включая фальсификацию документов, валютные операции, банкротство, совершение операций или сделок с имуществом, которые подвергнуты описи или аресту.

Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям в 2025 году. За дискредитацию по найму или из корыстных побуждений виновник может получить до 7 лет. За призывы к санкциям против России, совершенные за плату или по найму, предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика