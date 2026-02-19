В ГД внесен проект о наказании за дискредитацию ВС РФ, повлекшую закрытие филиалов банков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за дискредитацию вооруженных сил, повлекшую помехи и закрытие филиалов иностранных банков. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает дополнить новой статьей УК РФ – "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации". За это документ предполагает уголовное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как указывается в проекте, изменения направлены на криминализацию совершения иностранными банками в РФ через свои филиалы незаконных действий, включая фальсификацию документов, валютные операции, банкротство, совершение операций или сделок с имуществом, которые подвергнуты описи или аресту.

Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к санкциям в 2025 году. За дискредитацию по найму или из корыстных побуждений виновник может получить до 7 лет. За призывы к санкциям против России, совершенные за плату или по найму, предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

