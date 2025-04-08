ГД разрешила заочно судить обвиняемых в преступлениях против России

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Госдума приняла законопроект, разрешающий проведение заочных судебных разбирательств над находящимися за рубежом лицами, которые совершили преступления против безопасности России. Об этом сообщает ТАСС.

Проект внесли в ГД в пакете инициатив, направленных на обеспечение суверенитета России от иностранного вмешательства. Их авторами выступили примерно 400 парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой.

Согласно действующим нормам, судебное разбирательство возможно проводить при отсутствии подсудимого, находящегося за пределами РФ, только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Инициатива предоставляет возможность заочного разбирательства без участия обвиняемых, которые находятся не в России, еще по 20 видам преступлений. Среди таких преступлений – уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, а также реабилитация нацизма и призывы к терроризму или экстремизму.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям. Проект вводит уголовную ответственность до пяти лет за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Также предлагается ужесточить ответственность за дискредитацию ВС РФ из корыстных побуждений.