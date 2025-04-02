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02 апреля, 13:16

Политика

ГД приняла закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума во втором и третьем, окончательном чтениях приняла закон о введении уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.

Инициативу внесли в нижнюю палату парламента в конце января. В ее рамках планируется внести поправки в статью УК РФ "Несообщение о преступлении".

В соответствии с изменениями за несообщение в компетентные органы, уполномоченные рассматривать соответствующие злодеяния, о лице или лицах, которые по достоверным сведениям готовят, совершают или совершили хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности, будет предусмотрено наказание – лишение свободы до года.

По словам одного из авторов проекта, депутата Василия Пискарева, проект позволит дополнительно обезопасить объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

Ранее российский кабмин поддержал законопроект о заморозке имущества лиц, причастных к организации и проведению диверсий. Инициатива позволит устранить пробел в законодательстве и поможет оперативно блокировать средства для подготовки диверсий.

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