Депутаты внесли в ГД проект о лишении свободы за утаивание подготовки диверсий

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В Госдуму внесен проект поправок о введении наказания до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал один из авторов инициативы, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, изменения предлагается внести в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ.

"<…> дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности", – пояснил Пискарев.

Как отметил депутат, это позволит дополнительно обезопасить объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

Ранее МВД предупредило граждан о вовлечении в диверсии под видом заработка в Telegram. Жертве предлагают участвовать в написании отзывов по сценарию, отборе фотографий объектов, размещении объявлений или проверке анкет. Такие предложения могут скрывать диверсионную работу, за которую люди могут получить наказание вплоть до лишения свободы.

До этого российское правительство поддержало законопроект о заморозке имущества тех, кто причастен к организации или проведению диверсий. Отмечается, что инициатива позволит устранить пробел в законодательстве и поможет оперативно блокировать средства для подготовки диверсий.