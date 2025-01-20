ТАСС: власти РФ поддержали проект о блокировке средств причастных к диверсиям

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Кабмин России дал положительный отзыв на законопроект о заморозке имущества лиц, причастных к организации и проведению диверсий. Об этом сообщает ТАСС.

Проект поправок к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. Он назвал данные меры необходимыми на фоне общественно-политической обстановки и для повышения защиты промышленных и инфраструктурных объектов России.

Согласно действующему законодательству, профильная межведомственная комиссия при Росфинмониторинге может блокировать средства и замораживать имущество владельца при наличии оснований подозревать его в причастности к террористической деятельности. Однако диверсии не подпадают под определение терроризма в законе.

Шендерюк-Жидков полагает, что его инициатива позволит устранить пробел в законодательстве и поможет оперативно блокировать ресурсы для подготовки диверсий.

Правительство также поддержало законопроект, предусматривающий наказание за сокрытие информации о готовящейся или совершенной диверсии. В случае принятия закона изменения внесут в статью 205.6 Уголовного кодекса "Несообщение о преступлении".

В декабре 2024 года Владимир Путин подписал закон об исключении права на условно-досрочное освобождение для преступников, пожизненно осужденных за терроризм или вооруженный мятеж. Изменения внесены в Уголовный кодекс России.