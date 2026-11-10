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10 ноября, 16:30

Общество

Калининградские врачи удалили из почки пациента камень размером 12 см

Фото: МАХ/"Минздрав Калининградской области"

В Калининграде урологи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи извлекли из левой почки 74-летнего мужчины камень размером 12 сантиметров, сохранив при этом сам орган. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Сначала специалисты рассчитывали на малоинвазивное вмешательство. Однако после детального изучения снимков выяснилось, что конкремент имеет сложную форму и разветвления, а также крупный размер. Камень заполнил внутренние полости почки, поэтому достать его можно было только открытым способом.

"Мы фактически с камня снимали почку", – сказал заведующий урологическим отделением Александр Шваб.

Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев поблагодарил бригаду медиков, проводивших операцию, и подчеркнул, что сохранить почку в такой непростой ситуации – большой результат и заслуга врачей.

Как отметили в Минздраве, о камне пациент знал много лет, но за специализированной помощью не обращался – обследоваться он начал лишь около года назад. При этом выраженных жалоб у мужчины не было. Для Шваба этот случай стал самым крупным камнем в почке за 25 лет врачебной практики.

Ранее в Оренбурге хирурги провели сложную операцию пациентке с тяжелым лимфостазом, удалив образование массой 27,5 килограмма. Из-за нарушения оттока лимфы ткани конечности женщины сильно увеличились – она практически перестала самостоятельно передвигаться. Во время вмешательства специалисты удалили пораженные ткани, подкожную жировую клетчатку и фасцию, а затем сформировали новый сегмент конечности.

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